Andrus quiere llegar lejos en Oakland

Busca aportar su experiencia para sus compañeros

El venezolano Elvis Andrus está bien consciente de toda la suerte que ha tenido jugando en el lado izquierdo del cuadro interior a lo largo de su carrera.

Durante su ascenso al estrellato en Texas, Andrus hizo dúo con el estelar dominicano Adrián Beltré para patrullar el lado izquierdo del infield en los Rangers. Esa sociedad duró de 2011 a 2018. Ahora en Oakland tras llegar a los Atléticos vía cambio esta temporada, Andrus tendrá la oportunidad de jugar al lado de otro excelso defensor de la esquina caliente, Matt Chapman.

Aunque el dúo ha compartido el mismo infield durante tan sólo un par de semanas, Andrus conoce bien a la estrella de los Atléticos porque se han enfrentado muchas veces como rivales de la División Oeste de la Liga Americana en los últimos años.

“La ética de trabajo. Ambos tienen una muy buena ética de trabajo”, dijo Andrus comparando a Chapman con Beltré. “Chappy no para. El muchacho trabaja. Llegó al estadio y está sudando. Me voy del estadio y sigue sudando. Son similares.

Las similitudes no se detienen ahí. Cuando se trata de cubrir el terreno, Andrus afirma que los dos patrullan la posición con el mismo tipo de fluidez, haciendo lucir sencillas las jugadas complicadas.

“Cada vez que fildean, es como si fuese poesía en juego”, contó Andrus. “Y cuando (Chapman) suelta la bola, es un cañón. Es bien emocionante verlo en persona. Es muy divertido”.

Andrus y Chapman todavía no han compartido el terreno como defensores en un juego de la Liga de Cactus, pues los Atléticos están llevando con calma al antesalista luego de que éste tuviese que someterse a una cirugía en la cadera en septiembre.

“Eso es lo más importante para mí”, aseguró Andrus. “He jugado en contra suya y solía odiarlo, porque nada pasaba cerca suyo. Ahora jugando a su lado, sólo necesito saber cuánto terreno cubre exactamente para poder empezar en la temporada regular. Sólo quiero ir creando esa relación con él”.

Entre los jugadores que más se han acercado a Andrus en el campamento están Chapman y el dominicano Ramón Laureano. La mayoría de las preguntas ha sido sobre corrido y robo de bases, un departamento en el que Andrus, quien se ha robado 305 bases en su carrera, ha tenido éxito.

“Eso es algo que noté. Quieren robar bases”, dijo Andrus. “Gente como Laureano, Champan y el resto de los muchachos. Les dije que no es tan difícil. Robar bases no es física cuántica. Les dije que me voy a asegurar de que roben bases. Sólo tienen que mantenerse sanos.

“Quieren aprender. Son jóvenes y tienen talento, que es una combinación rara ahora en el juego. Pareciera que tienen años en las Grandes Ligas, pero muchos de ellos apenas van para su cuarto año”.

La transición es casi de 180 grados. En Texas, Andrus era parte de un equipo que estaba enfocado en el futuro y en medio de un proceso de reconstrucción. Al unirse a Oakland, ahora el venezolano es parte de una novena en ascenso que ha llegado a la postemporada en cada una de las últimas tres campañas y que tiene aspiraciones de llegar todavía más lejos en 2021 mientras defienden el título del Oeste de la Americana.

“Estoy llegando a una organización que está en el tope y lo único que quiere hacer es ganar. Tienen esa mentalidad ganadora. Eso es lo que extrañaba estos años”.—MLB