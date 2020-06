Andy Murray está de regreso

El escocés espera poder participar en el US Open

El escocés Andy Murray volvió a competir nueve meses después de su último encuentro, y lo hizo con victoria ante el británico Liam Broady, por un doble 6-2.

El encuentro se enmarcó dentro de la exhibición llamada La Batalla de los Británicos, en la que participan los mejores tenistas del Reino Unido.

Esta iniciativa impulsada por el hermano de Andy, Jamie, echó a andar ayer con tres encuentros.

Kyle Edmund, número 44 del mundo, derrotó en el primer partido del día a James Ward (273), por 6-1 y 6-4. Le siguió Dan Evans (28) que se deshizo sin problemas de Jay Clarke (166) por 6-3 y 6-1.

La jornada de tenis la cerró Murray (129) llevándose por delante a Broady (211), en un encuentro que se prolongó a la hora y 32 minutos.

Murray no competía desde las pasadas finales de Copa Davis en Madrid, contra Holanda.

Con la mira en EE.UU.

Andy Murray abogó por jugar un Abierto de Estados Unidos seguro, en el que esté controlado minuciosamente quiénes entran en la burbuja del torneo.

El escocés aseguró que su intención es jugar el Grand Slam neoyorquino en agosto, a puerta cerrada, pero pide ciertas medidas de seguridad.

“Uno de los mayores problemas es la vigilancia de la burbuja alrededor del torneo. ¿Cuál será el castigo para la gente que no acate las normas?”, dijo el británico en una columna en la BBC.

Murray se pregunta qué pasaría si al llegar a una fase avanzada del torneo alguien se saltara las normas y se fuera a Manhattan, en el centro de Nueva York, algo que está prohibido según el protocolo anunciado por el torneo y en cual se especifica que los tenistas tienen que permanecer en hoteles o casas alejadas de esta zona de la ciudad.

“Si no van a vigilarlo y entonces el virus entra en el torneo y no puedes jugar en los cuartos de final o en las semifinales por ello, es muy frustrante. ¿Cómo se va a controlar eso? No lo sé exactamente, pero es algo que tienen que resolver”, afirmó Andy Murray luego de su victoria.