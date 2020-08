Andy Murray gana su primer partido en 307 días

“Echaremos de menos a Federer y Nadal”, Novak

Andy Murray tuvo que superar múltiples dificultades para ganar su primer partido de individuales en el ATP Tour del Master 1000 de Cincinnati en 307 días. El británico, que no participaba en un torneo del circuito desde Amberes 2019, se impuso con parciales de 7-6(6), 3-6, 6-1 ante el local Frances Tiafoe en la primera jornada desde el 1° de marzo, justo antes de la suspensión por la pandemia del Covid-19.

El ex No. 1, invitado por la organización, salvó un set point en la primera manga: con su segundo saque en el 5/6 del tie-break, y minutos después se aseguró la manga con su devolución. Sin embargo, Tiafoe no se tardó en reaccionar. 43 minutos después de perder la oportunidad en el set inicial, quebró por primera vez el saque de Murray y en el siguiente juego ganó por 6-3.

Pero Murray ganó el siguiente juego con su devolución para abrir el camino hacia su victoria No. 674 en el ATP Tour, y la primera en el circuito desde que venció a Stan Wawrinka para ser campeón en Amberes 2019. Con este resultado, el No. 129 ATP Ranking da un primer paso hacia su regreso al Top-100, y ahora buscará dar uno más enfrentando a Alexander Zverev.

El diestro de 33 años lidera 1-0 el historial ATPHeadToHead con el alemán, luego de imponerse en sets corridos en primera ronda del Abierto de Australia. Ahora Zverev es el No. 7 del Ranking, y uno de los principales favoritos para ganar en el W&S Open. Pero más allá de lo que ocurra en la siguiente ronda, para Murray ya es motivo de celebración haber vuelto con victoria y, sobre todo, sin dolores en su cadera.

No se siente favorito

El serbio Novak Djokovic, inscrito en el Masters 1000 de Cincinnati y en el Abierto de los Estados Unidos, aseguró que echará de menos al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal, aunque destacó que “los demás jugadores importantes” sí competirán en ambos torneos.

El jugador de Belgrado, líder de la clasificación mundial, rebajó su favoritismo después de “tantos meses de ausencia”, puesto que no sabe realmente cómo se va a sentir en la cancha.

“Además, no habrá público, tendrás que buscar tú mismo la toalla y eso extenderá el tiempo entre los puntos y de los partidos. Es solo una de estas cosas que tienes que experimentar para saber realmente cómo te sentirás”, dijo para la página web de la ATP.

Ni siquiera el hecho de que Rafael Nadal y Roger Federer se ausenten en esos dos torneos le hace pensar que llegará lejos.

“Extrañaremos a Federer y Nadal. Pero todos los demás jugadores importantes están aquí y tienen la oportunidad de ganar. Si tengo más posibilidades de ganar porque Roger y Rafa no están aquí, realmente no lo sé. Dominic Thiem, Zverev, Tsitsipas o Medvedev son tan buenos como Roger, Rafa y yo. Cualquiera puede ganar estos torneos, para ser honesto”, comentó Djokovic, campeón del torneo de Cincinnati en 2018, cuando se convirtió en el primer tenista en la historia en ganar los nueve Masters 1000 de la ATP.

Ahora va por una corona más, la tercera del 2020 tras conquistar el Abierto de Australia y el torneo de Dubái.

“He vuelto al tipo de entorno en el que me siento más cómodo”, aseguró el serbio, que debutará en el torneo de Cincinnati ante el ganador del duelo entre Tommy Paul, invitado por la organización, y Ricardas Berankis, procedente de la fase previa.

“Me encanta competir. Creo que al final del día, todos somos tenistas profesionales y queremos estar aquí y reiniciar nuestra temporada. Echo de menos la competición”, remarcó.—EFE