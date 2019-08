Andy Ruiz, en la mira de Spong

El surinamés dice que le llegará su oportunidad

Tyrone Spong reconoce que por ahora no está en el radar de Andy Ruiz, el monarca de peso completo de la Organización Mundial de Boxeo, pero su meta es que pronto pueda ser considerado para una pelea titular.

Ruiz, recordó Spong al llegar a Mérida (pelea mañana), ya tiene un compromiso para finales de año en Arabia, pues tendrá que darle la revancha a Anthony Joshua, “pero el próximo año ya veremos”, dijo.

Spong, invicto en 13 peleas, con 12 nocauts, no escatimó elogios para Ruiz, a quien consideró un guerrero y un gran boxeador, digno de estar sentado en el trono más ansiado del boxeo en el que él espera tener su turno de ocuparlo. El surinamés tendrá el turno estelar de una de las principales peleas del cartel presentado por Armor Box mañana. El púgil de la empresa A&T es campeón Latino del Consejo Mundial y la Organización Mundial y se reportó listo para reaparecer sobre el ring mañana luego de una forzada inactividad de ocho meses.

Es el cuarto clasificado de la OMB y se dijo listo y repuesto de una lesión en la mano derecha que se fracturó el 21 de diciembre pasado en Paramaribo, en defensa de sus cetros, ante el ecuatoriano Ytalo Perea, quien fue el primero de los 13 rivales que ha enfrentado y vencido, al que no pudo noquear. “Estoy bien y contento, listo para seguir mi carrera en planos mayores, pero primero me ocupa mi rival del sábado”, dijo Spong al arribar a Mérida, refiriéndose al ecuatoriano Jeyson “El Verdugo” Minda (14-1-1 8 kos) ante quien no defenderá sus campeonatos en pleito programado a 10 campanazos.

El sudamericano llegó de Miami, acompañado de su manejador Pedro Díaz y su apoderado Andrew Pérez.