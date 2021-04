Andy Ruiz está más comprometido

El “Canelo”, parte fundamental para su preparación

El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial de peso pesado, afirmó que la disciplina de su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez le ha servido de ejemplo para preparar su combate de este sábado contra Chris Arreola.

“Le marqué a “Canelo” para ver si me abría las puertas, me dijo que conocía mis habilidades, pero necesitaba disciplina y es como hemos trabajado”, dijo el púgil, de 31 años, al contar cómo se integró al equipo del tapatío.

El “Destroyer” Ruiz dio una de las grandes sorpresas del boxeo mundial al derrotar por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019. Ganó las fajas mundiales de cuatro organizaciones, pero después de eso se relajó y perdió seis meses después en la revancha.

“Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba”, señaló en una rueda de prensa organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con sede en México.

El próximo sábado, en Carson, Ruiz iniciará el camino de regreso a las peleas importantes al enfrentar al mexicano-estadounidense Chris Arreola. Según confesó, se preparó como nunca en el equipo de Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez, y confía en ganar para acceder lo antes posible a peleas de títulos mundiales.

“De niño quería ser como Chris Arreola, mi papá me dijo que un día nos íbamos a enfrentar y será en mayo”, agregó.

Arreola, de 40 años, aseguró que aún le queda cuerda para seguir en el profesionalismo y tratará de dejarlo claro el sábado.

“Quiero demostrar que todavía tengo algo que dar. Estoy entrenando desde enero y contra Andy tendré que hacer una pelea inteligente porque posee dinamita con ambas manos y es veloz”, observó Arreola, con 38 triunfos, 33 por la vía rápida, seis derrotas y un empate.

Fallece boxeador

La Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA) informó de la muerte del boxeador jordano de 18 años Rashed Al-Swaisat, once días después de ser ingresado tras ser noqueado en un combate de los Mundiales juveniles, disputados en Kielce (Polonia).

“Con profunda tristeza hemos conocido la noticia del fallecimiento de Rashed Al-Swaisat, de Jordania”, informa la AIBA.

“Rashed está en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros, a los que ofrecemos nuestro más sincero pésame”, agrega.

Al-Swaisat fue noqueado ese día en el minuto 2:17 del tercer asalto de su combate de primera ronda del peso semipesado (-81 kilos) ante el estonio Anton Vinogradov y tuvo que ingresado en un hospital.— EFE