''Me caí, me levanté y gané''

Andy Ruiz está satisfecho tras vencer a Arreola

Un año y cinco meses después de su última pelea, Andy Ruiz regresó al cuadrilátero y lo hizo con victoria por decisión unánime ante Chris Arreola.

En las semanas previas al combate, Ruiz aseveró que veríamos un nuevo Andy, empezando con la pérdida de peso de 25 kilos con respecto a la segunda batalla con Anthony Joshua en diciembre 2019... Cumplió, retomó al sendero del triunfo y con ello, se mantiene en la contienda por la división.

“Me gustó que me caí y me levanté y ganamos. Todos se caen, lo importante está en levantarse y ganar la pelea, eso hicimos”, dijo Andy Ruiz en entrevista con ESPN.

“Me sentí bien, aunque tenía más de un año sin pelear o entrenar, me sentí algo oxidado, tengo que regresar al gimnasio y entrenar otra vez. Me sentí algo lento también, no tiré lo que quería, pero pudimos sacar lo suficiente para ganar, nos dejó aprendizaje”, agregó.

Los cuestionamientos estuvieron presentes al considerar a Arreola un rival “a modo” para Andy. Sin embargo, Arreola, de 40 años de edad, se preparó fuertemente para la pelea y no defraudó. El “Pesadilla” sorprendió a todos, incluso al mismo Andy, en el segundo round cuando lo mandó a la lona.

“Me confié la verdad. No lo vi. Me conectó con una derecha, me caí, fue muy rápido, me levanté, e hice lo que tenía que hacer. Eddy me gritaba que tuviera cuidado, que pusiera las manos arriba”, recordó Andy.

Este combate fue el primero en el cual Andy tuvo al Canelo Team en su esquina de la mano de su entrenador Eddy Reynoso. El elegido mejor entrenador los dos últimos años, corrigió la defensa del pugilista mexicano del segundo al tercer round tras la caída.

Muy a su estilo, Ruiz cayó, pero supo levantarse, regresó con buenas combinaciones tras un inicio un poco flojo y conectó los mejores golpes.

“Salió un poco acelerado en el primer round, perdimos esos dos primeros, quizá el tercero, pero corregimos, cambiamos el plan de pelea”, explicó el entrenador mexicano. “Le dije que se calmara, que no se abriera mucho, que estaba entregando y lo estaban contragolpeando”.

Ruiz estuvo entrenando arduamente en el campamento desde San Diego, California, a lado de Saúl “Canelo” Álvarez, quien se prepara para su combate del sábado ante Billy Joe Saunders.

Andy Ruiz ya sabe lo que es ser campeón del mundo y su coach Eddy Reynoso, augura un campeonato de regreso.

“Necesito un Andy con disciplina, que siga trabajando como hasta ahorita y no tengo duda que le va a ganar a (Anthony) Joshua, que le pongan a Tyson Fury, al que sea. Necesitamos más condición física, más potencia y continuidad en los rounds en cuanto a tirar combinaciones. Andy es fuerte y muy inteligente”, dijo Reynoso.

Arreola, molesto

Arreola abandonó el cuadrilátero no sin antes externar su mensaje de frustración.

“Me parece una falta de respeto por parte de los jueces. Dime que perdí, eso está bien, pero que solo me darás un round. Mentiras!”, dijo Arreola tras la derrota. "Varios golpes que él lanzó estaban dando contra mis guantes. Él nunca me puso en peligro. Es desalentador no contar con el respeto que yo siento que merezco de parte de los jueces”.

Chris había pensado en el retiro, ahora, no descarta regresar al ring para una revancha con Andy.