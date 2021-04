Andy Ruiz, fortalecido

Espera mostrar otra cara ante Chris Arreola

La depresión que sufrió Andy Ruiz después del revés que tuvo frente a Anthony Joshua, quedó en el pasado.

El excampeón mexicano de los pesados dijo que llegará en óptimas condiciones al combate del 1 de mayo ante el boxeador mexicano-estadounidense Chris Arreola.

“Entendí que no se puede jugar boxeo. En comparación con aquella vez, hoy he trabajado con mucha disciplina. Ahorita andamos entrenando duro, no quiero perder otra vez”, señaló Ruiz. “No estaba haciendo bien las cosas, pero hoy me siento fuerte; estoy listo para el 1 de mayo”.

En el pasado, Ruiz se encontraba en 300 libras (136 kilogramos), pero el objetivo es que llegue al combate en 255 (115).

Andy dejó claro que no se excederá en confianza para el combate: “Cada pelea es difícil, nunca he pensado que sea fácil. Chris viene con todo, pega duro, pero en mi mente no hay otra cosa más que ganar”.

En tanto, Eddy Reynoso — entrenador del mexicano y de Saúl Canelo Álvarez —, indicó que un triunfo ante Arreola será el primer paso para que Ruiz recupere el título pesado.

“Verán a otro Andy Ruiz. Ha trabajado fuerte, quiere ser otro boxeador, quedan algunas semanas para cerrar bien la preparación”, dijo.

Por otro lado, Julio César Chávez Jr. peleará firmó un contrato para boxear contra el excampeón de la UFC Anderson Lima, de 45 años de edad. El “Hijo de la Leyenda” dijo que aún no está del todo cerrado el combate, pero el sitio TMZ lo dio por hecho.