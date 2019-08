Andy Ruíz tendrá revancha con Anthony Joshua

MÉXICO.— El primer campeón mexicano de los pesos pesado del boxeo, acordó defender sus múltiples títulos en el capítulo II de la rivalidad contra Anthony Joshua que se celebrará en Arabia Saudita.

Aunque desde la primera pelea contra el británico, Ruíz firmó una cláusula que lo obligaba a una revancha en caso de un triunfo -contra todo pronóstico- el mexicano estiró un poco las negociaciones para finalmente conseguir una bolsa de 10 millones de dólares, uno más de lo que originalmente se estipuló.

La segunda batalla entre Ruíz y Joshua se llevara a cabo el 7 de diciembre.

Neutral grounds – LETS GO – Dec 7th, time to be 2X – 258MGT 👑 pic.twitter.com/cNOJV3QkYX