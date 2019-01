Ángel Lizama buscará destacar en la Plaza Mérida

La razón de ser se Ángel Lizama son los toros. Ha dado su vida por la Fiesta y espera que mañana pueda cosechar algo de todo lo que ya ha sembrado por años.

Ayer se fue en la tarde a una tienta en Chocholá a afinar detalles para la cita que tiene mañana por la tarde en la Plaza Mérida.

“Cuento los minutos esperando que sea la hora de vestirme para llegar a la Plaza Mérida como matador de toros. No sé… Han sido tantos años de sacrificio, de trabajar y de intentarlo, que a veces piensas que… La verdad piensas que este momento no llegará. Y ahora sí. Estoy a unaa horas”, cuenta el joven torero yucateco.

Y no será una tarde cualquiera. Para mañana se anuncia una corrida extraordinaria en la que llevará de alternantes al rejoneador que domina en el arte de Marialva en la a actualidad, Diego Ventura, y a uno de los mexicanos mejor ubicados en el extranjero, Luis David. Además, se ha incluido de último momento a un torero de casa que dará el salto al escalafón novilleril, Roberto Gómez Valladares “El Zorrillo”.

“Es un sueño. No solo mío sino de todas las personas de mi entorno”, señala Ángel, doctorado hace un par de años en la Feria Yucatán de Xmatkuil. pero prácticamente estancado desde allí. Viendo toros desde la barrera casi siempre, pero preparándose siempre, especialmente en el ruedo de Quiriceo.

“En todos estos años que llevo no he dejado de luchar al lado de mi familia. Y agradezco todos los apoyos recibidos de la gente del toro, de la empresa de los señores Alberto Basulto y Alberto Hagar… No se pudo en la tarde que me a anunciaron la vez pasada, pero ahora estamos listos. Y a jugarnos la vida”, cuenta durante una charla que tuvimos ayer en la Plaza Grande, antes de subir al balcón del Palacio Municipal para saludar al secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro.

La corrida se realizará dentro de las festividades por el aniversario 477 de la ciudad de Mérida.

De acuerdo con el programa, se donará un porcentaje de la taquilla al programa Cobijar, del DIF Municipal.

Los boletos, desde 400 pesos en las localidades generales, se venden en las taquillas del coso y en el edificio Condesa (calle 62, centro).— GASPAR SILVEIRA MALAVER