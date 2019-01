Ángel Lizama: Ya quiero buscar otra oportunidad

Ayer esperaba la notificación para el alta médica en la Clínica Mérida. Y ya, lo más pronto posible, volver a ponerse ante la cara del toro.

Ángel Lizama García “El Papo” sufrió mucho por la cornada recibida el sábado pasado, justo en la corrida de su debut como matador en la Plaza Mérida.

“Lloré… Fue de impotencia más que de dolor, porque yo quería salir a lidiar a mi segundo toro y no me lo permitieron los doctores”, dijo ayer el matador, quien de un momento a otro sería dado de alta en la clínica, tras pasar dos noches internado y ser operado de una cornada de 15 centímetros en la ingle derecha.

Fue por una cornada que le propinó un toro de Julián Hamdan cuando se tiró a matar. Más algo que él, Lizama había pasado algunos problemas para cuadrar al toro, “pero me tiré con todo en la suerte, tenía que dejar una buena estocada”.

En el segundo intento por acabar con el enemigo se dio el percance. “Cuando me tiré a matar, me tiré con todo y me agarró en el viaje. Pero jamás sentí que el toro me había pegado la cornada”, dijo el diestro, quien en el momento, ante las astas del toro, rodó varias veces para evitar otra cornada, que pudo ser de consecuencias peores.

“Me sentí muy triste porque quería salir triunfando de la corrida, pero no se pudo, ni pude salir a matar a mi segundo toro”.

El diestro tiene claro que “la vida sigue y ahora que me recupere me pondré a entrenar con todo. Los empresarios Alberto Basulto y Alberto Hagar, quienes me dieron esta oportunidad de estar en la Plaza Mérida, me han dicho que tan pronto me recupere siga trabajando y no deje de echarle ganas”.

“Me siento muy agradecido con ellos, por la corrida y por todas las oportunidades que me han dado”, dijo.

Y remató: “Sé que habrá otra oportunidad”.

Lizama fue uno de dos yucatecos que actuaron ese día en la Mérida “en un gesto grande de la empresa”.

El otro, el novillero Roberto Gómez Valladares “El Zorrillo” se fue sin fortuna porque su astado se quedó parado tras el tercio de banderillas y no pudo hacer nada. “Estuvo bien, lástima pues por lo que ha toreado no anda muy confiado, pero anduvo bien, la verdad”, expresó el matador sobre el debutante.— Gaspar Silveira