Antoñete y los recuerdos de una gran figura del toreo

La fiesta brava se enluta por dos fallecimientos

Amigos aficionados…

Hay fotos, recortes y recuerdos que perduran para siempre porque hay toreros, o acontecimientos y momentos, que lo ameritan. La vida así es, aunque no siempre por temas de gratitud.

Así, si uno tiene una foto con una figura como Antoñete, pues es un tesoro. El ingeniero Luis Carlos Fernández López guarda con cariño una que se tomó en el ya lejano 1989, cuando Antonio Chenel, ya retirado, vino a la Plaza Mérida a torear un festival de verdaderas figuras. Chenel y los demás vistieron de corto para la tarde organizada por el Club Rotario: partieron plaza también Manolo Vázquez, Joselito Huerta, Alfredo Leal, Jesús Solórzano y Manolo Arruza. De lujo.

Debo admitir que, aunque admiro y respeto a todos los que se plantan ante un toro, uno de los diestros a los que me hubiera gustado saludar y platicar con él era precisamente Antoñete. El “Chino” Fernández nos hizo llegar, escrito a mano, con elegante caligrafía y pulcra ortografía, como los románticos antiguos hacían, la ficha técnica del torero del mechón en ocasión de que hoy precisamente, 28 de octubre, se cumplen veinte años de su deceso en Madrid. Fue, siempre, un personaje especial dentro y fuera de los ruedos, con sus retiros y regresos, y triunfos a muy avanzada edad que dejaron de manifiesto que, eso de torear y hacerlo bien, es de pocos privilegiados. El famoso “Atrevido”, el toro blanco de Osborne, me hizo adentrarme en la carrera de Chenel, pero otras tardes cumbres como las de Burgos y Bilbao, pueden hacer aficionados incluso hasta a quienes no lo son.

Apuntes sobre la muerte nunca faltan. En la semana que pasó, fallecieron dos personajes en México. En Aguascalientes, el joven novillero novillero Eduardo Romero, quien se quitó la vida de manera increíble. Apenas el domingo pasado había toreado en Texcoco, donde no le fue mal, salvo por la espada. Mariangel Segovia, torera yucateca, estuvo presente en ese festejo, y también quedó apesadumbrada cuando se enteró de la infausta. Pena por tan dura pérdida.

Y en Tlaxcala, el sábado, dejó de existir el doctor Vladimir Zapata Cossío, padre del juez de plaza de la Mérida, Ulises Zapata León, que dejó enorme legado por su quehacer como cirujano en plaza. Incontable fue el número de toreros atendidos por él en las plazas como Tlaxcala, Texcoco y la México durante casi medio siglo de labor.

Siempre serán recordados. De eso no hay duda.