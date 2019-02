Antonio Brown confirma “rompimiento” con los Acereros

Demanda su salida

La novela protagonizada por Antonio Brown y los Acereros de Pittsburgh vive un nuevo capítulo, y el final parece estar cerca toda vez que el receptor, a través de sus redes sociales, se despidió de los aficionados y la institución.

Adam Schefter, de “ESPN”, indicó que el jugador no ha sido canjeado o liberado, pero ha expresado de manera oficial al equipo su intención de no seguir con ellos.

Brown inició un momento de turbulencia al no presentarse a una de las prácticas previo al último partido de la campaña y existen reportes que en otro de los entrenamientos tuvo una discusión en la que estuvo involucrado el mariscal de campo Ben Roethlisberger.

Art Rooney II, presidente del equipo, mencionó el mes pasado que algo cambió con Brown en la última semana de la temporada y no estaba seguro de qué había ocurrido mientras que su agente, Drew Rosenhaus, dijo que ha estado en contacto con el equipo para explicarles la posición de su cliente, pero no divulgaría detalles.

Uno de los equipos con los que se ha vinculado a Brown son los 49’s de San Francisco por su relación con Jerry Rice y los comentarios que ha hecho al respecto el legendario receptor, miembro del Salón de la Fama.

En caso de concretarse el movimiento, Brown se despediría en los listados históricos de Pittsburgh como el segundo lugar de yardas (11,207) y recepciones (837), por debajo de lo realizado por Hines Ward Jr. (1,000 pases atrapados y 12,083 yardas).

Una fuente cercana al jugador cree que está cansado de ser el chivo expiatorio de los problemas en la organización y quiere demostrar que puede brillar en otra ofensiva.

Houston libera a “DT”

Los Texanos de Houston dejaron en libertad al receptor Demaryius Thomas.

Este movimiento fue reportado primero por “NFL Network”.

Thomas, de 31 años de edad, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en diciembre y en puerta tiene un convenio que no está garantizado por 14 millones de dólares en 2019.

El mes pasado, el veterano mencionó que un retorno a Houston “sigue en el aire” por la presencia de jóvenes como Keke Coutee y Will Fuller V, además del estelar DeAndre Hopkins.

Además reiteró que no ha considerado el retiro.

“Mi prioridad ahora es estar sano. Todavía puedo jugar y no he pensado en el retiro. Solo no sé dónde estaré”, mencionó a los reporteros, de acuerdo con el “Houston Chronicle”.

Thomas llegó a los Texanos proveniente de los Broncos de Denver antes de la fecha límite de canjes. Tuvo 23 recepciones, 275 yardas y dos anotaciones en siete apariciones con el equipo.

El egresado del Instituto de Tecnología de Georgia ganó el Super Bowl 50 y fue convocado al Pro Bowl cinco veces, de 2012 a 2016.