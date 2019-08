Anuncian becas y premios para los seleccionados

Buenas noticias en Lima

Los atletas mexicanos que compiten en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se mostraron sorprendidos por el anuncio de que recibirán un monto económico por ser parte de la delegación y además un financiamiento adicional a los medallistas.

Tal fue el caso del corredor Daniel Martínez, ganador de la medalla de oro en los cinco mil metros, quien destacó que los apoyos sean destinados al deporte para solventar las necesidades.

“No sé nada en especial, estoy concentrado en lo que tengo que hacer y por ahora el dinero no me interesa. Si viene, bien, si no, pues no hay problema”, comentó.

En tanto el nadador Ricardo Vargas, especialista en los 400 metros estilo libre, externó su sorpresa por el anuncio y destacó que a pesar de estar concentrado en Estados Unidos y becado por la Universidad de Austin, siempre los apoyos son buenos.

Por su parte, la “sirena” Melissa Rodríguez admitió que aún no sabe nada de manera oficial, porque al ser el último deporte, las autoridades están a la espera de la culminación de su actuación para saber de qué manera recibirán los apoyos.

Los atletas que formaron parte de la delegación mexicana recibirán una beca de 20 mil pesos mensuales y aquellos que obtengan presea de oro se harán acreedores a un estímulo económico de 40 mil pesos, por la plata 35 mil y por el bronce 25 mil.

Es la primera vez en la historia que todos los atletas que integran una representación nacional recibirán un estímulo que se hará extensivo a entrenadores.