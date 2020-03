Anuncian peleas

Funciones de Artes Marciales Mixtas en Mérida

La función Mayan Fight Night de Artes Marciales Mixtas se realizará este sábado desde las 19 horas en el Gimnasio Polifuncional de Mérida, con pelea estelar entre el brasileño Marcelo “Guara” Faro de Jesús contra el mexicano Luis “Cobra” Pérez

La función será a beneficio del albergue “Arca de Noé” para alcohólicos y drogadictos y la entrada será gratuita entregando solo alimentos no perecederos.

El cartel que se presentará será de carácter internacional con una pelea de campeonato nacional femenil entre la campeona tabasqueña Anita “Mustang” Segura, radicada en Yucatán, contra Dulce “Guerrera” Betanzos

Los otros combates son los siguientes: Jaay “Cobra” Ramírez Vs. Fernando “Virus” Saavedra, Julián Mijangos Vs. Miguel Chavarín, Montse “Monster” Rendón Vs. Yamile Vázquez, Mario Segura Vs. Joshimar “Marlboro” Cuevas, Jan Fernández Vs. Leonel González e Iván Ucán Vs. David Teoba.

“No pelees haz deporte”, es el lema de este evento que se organiza por segunda ocasión en el Gimnasio Polifuncional de Mérida.

