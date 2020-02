Apertura a la mujer en el automovilismo

Majo Rodríguez pica piedra en el automovilismo

Hace no muchos años atrás la presencia de la mujer en el automovilismo deportivo era mínima, en las últimas épocas la misma se ha incrementado en gran manera y para la primera fecha de la Súper Copa en Mérida, María José Rodríguez estará al volante de uno de los Tractocamiones Freightliner.

“Cuando comencé escuchaba cosas no muy buenas porque este deporte estaba considerado exclusivo para hombres, he superado todos los obstáculos y ello me llevó a lograr el reconocimiento de muchos pilotos, porque quedó demostrado que las mujeres también podemos estar en la butaca de un vehículo de competencia”, expresó Majo.

La piloto poblana habló muy bien del Autódromo Internacional de Yucatán.

“Tengo entendido que es uno de los mejores autódromos que hay en México, eso es bueno, no solamente para los pilotos, sino también para todos aquellos que tienen que ver con este deporte”.

Sobre la carrera del 1 de marzo en Mérida, dijo que sería ideal arrancar la temporada con un podio, lo cual considera muy factible en virtud que ya tiene la experiencia como para darle batalla a sus rivales.

“Me servirán de mucho las vueltas que se puedan dar el viernes en el evento que realiza Freightliner para sus distribuidores y clientes, porque aunque no se trata de una carrera, me permitirá conocer la pista”, comentó.

Consultada sobre el espectáculo que podrán ver los yucatecos, dijo que será algo inolvidable, pues aseguró que en todas las plazas que han sido sedes de la Súper Copa, la gente finalizó la carrera de pie

Pista de lujo

El pasado 19 de febrero, Michel Jourdain Sr., tuvo la oportunidad de dar algunas vueltas en el circuito del autódromo yucateco para checar las medidas de seguridad para albergar a la Súper Copa y F4.

“Ese asfalto está perfecto, traer a IndyCar no sería mayor problema con algunas modificaciones, incluso me atrevería a decir que hasta la F1 podría correr acá, con todo lo que te solicita la FIA en lo que se refiera a tribunas, zona de pits y algunos cambios en relación a las bardas”, expresó Jourdain.

El directivo de la Súper Copa dijo además que sin lugar a dudas es una de las mejores pistas en México y que por ello debe de contar con seriales más importantes del país y del extranjero. Aseguró que la Súper Copa y la F4 dejarán buen sabor de boca.

