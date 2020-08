Aplazan el ciclo colegial para 2021

Duro golpe para el americano en las universidades

Los presidentes y rectores de la Conferencia Big Ten, conocida como el campeonato de los diez grandes universitarios, votaron ayer por posponer todas las temporadas deportivas de otoño, incluyendo el fútbol americano, con la esperanza de jugar en la primavera.

“Todas las decisiones que tomaríamos durante mi mandato aquí siempre pondrán la salud y el bienestar mental y físico de nuestros estudiantes-atletas en el centro”, dijo el comisionado de la Big Ten Kevin Warren al Big Ten Network. “Simplemente creíamos colectivamente que hay demasiada incertidumbre en este momento en nuestro país para alentar a nuestros estudiantes-atletas a participar en los deportes de otoño”.

No significa que nos vamos a dar por vencidos para siempre. Continuamente tenemos que recopilar información y mirar hacia el futuro. Pero hay tanta incertidumbre. Este es un momento muy, muy difícil. Este es uno de esos días en los que realmente esperas no tener que lidiar nunca con este tipo de problemas en tu carrera. Pero ese no es el caso en la vida. Tenemos que lidiar con los problemas que se nos presentan”.

Más tarde el martes, los presidentes y rectores de la Pac-12 siguieron el ejemplo del Big Ten y también votaron para posponer su temporada deportiva de otoño.