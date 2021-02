Aplazan una pelea por Covid

Vlasov esperará para enfrentarse con Joe Smith Jr.

El ruso Maxim Vlasov y el estadounidense Joe Smith Jr. no podrán enfrentarse este sábado en Las Vegas por el campeonato Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo, debido a que el primero dio positivo en un examen de Covid-19, realizado como parte del protocolo previo al combate.

Top Rank, promotora del evento, informó del aplazamiento del pleito por el campeonato e informaron que la pelea entre el excampeón mundial Richard Commey y el alto clasificado Jackson Mariñez será elevada al evento principal, mientras buscan una nueva fecha para la pelea entre Smith y Vlasov.

“Estoy devastado con el aplazamiento de mi pelea por el título mundial contra Joe Smith Jr. He estado siguiendo protocolos estrictos, he realizado pruebas periódicas con resultados negativos y no tengo síntomas. Estoy bien preparado y tuve un excelente campo de entrenamiento. Espero la reprogramación de la pelea y la oportunidad de mostrar mis habilidades de clase mundial”, dijo Vlasov, a través de un comunicado.