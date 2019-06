Aporte clave de Hernández con los melenudos

Un hombre que vale mucho

Cuando se paró en la jaula de bateo a tomar unos turnos, nuestro fotógrafo Ramón Celis colocó la lente debajo de la malla para seguir el swing de Héctor Hernández.

Alguien que estaba junto a la jaula le gritó en broma: “Mira, ‘Vieja’… ¿Quién iba a decir que ahorita hasta te siguen para tomarte fotos… Ni tú te la crees”.

Héctor Hernández, quizá el más bromista de los peloteros que han tenido en años recientes los Leones de Yucatán, le sonrió al comentario y dijo: “Así es… pero aquí estoy”.

Y la parte final de su frase en medio de la práctica de bateo de los Leones es lo que puede definir, de pies a cabeza y de la a a la z, lo que Hernández piensa.

Porque, ese “aquí estoy”, habla de una persona que en realidad está. Y está para lo que necesiten.

“La oportunidad que se me dio de jugar llegó en un momento de crisis. No ganábamos series, no estábamos jugando la pelota como queríamos, no como tenemos acostumbrada a la afición”, dice Hernández, quien había pasado la gran parte de su carrera como un utility.

Eso era cuando, por una lesión de Wálter Ibarra, fue llamado para tomar el puesto titular en la segunda base. Comenzó en una gira en León una de las actuaciones más sensacionales que han escrito en varias temporadas. En la serie bateó nueve imparables y comenzó una racha que se extendió a 23 partidos, dejando boquiabiertos a muchos.

Por esos días, los Leones daban tumbos porque su relevo estaba en una etapa muy crítica. Hernández, de Cosamaloapan, Veracruz, nos dijo luego: “Yo estoy listo para jugar cuando el equipo lo requiera. Y ahora, aquí estamos dando todo”.

Dio tanto, que para los Leones, sin un jugador referente, en medio de tanta inestabilidad, fue Héctor el consentido de los aficionados. Cuando la racha terminó en una serie ante Tijuana, en la que sufrió una lesión, los fanáticos comenzaron a pedir su pronto retorno.

Se esperaba regresara hasta después de la pausa por el Juego de Estrellas, pero la racha que apiló y la actuación en global en el campo, en la posición que lo requirieran los Leones, le hizo ser llamado al choque estelar.

Así puede resumirse lo que él hizo. Fue tanto, en lo individual y en lo colectivo, que se ganó el respeto de la misma Liga Mexicana.

Cumplida esa parte, medita lo vivido con los Leones y su irregular paso.

“Fue una primera vuelta complicada, inesperada. Nadie esperaba que viviéramos una etapa tan complicada, llena de lesiones. ¿Pero sabe qué? El equipo tiene la casta, la capacidad y los peloteros para revertir la situación en la segunda vuelta”, dice Hernández mientras estaba en Ciudad de México, donde reside, en los momentos en que estaba alistándose para el choque estelar.

“No tengo duda de que vamos a lograrlo. Vamos a volver a los primeros lugares, a donde tenemos acostumbrada a la gente, a donde este equipo está acostumbrado a estar”, comenta.

Pero tiene claro que “desde el primer partido de la segunda vuelta debemos de salir a ganar, a darlo todo. Tenemos la capacidad para estar en los playoffs, de devolver esa esencia al equipo, de volver a tener la confianza en nosotros”.

“Este es un equipo de mucha tradición. El compromiso que hice es grande para estar en esta organización, para esta ciudad, para esta afición. El jugador que llegue aquí tiene que asimilarlo desde el primer momento”.

Lo tiene tan claro, que cuando pudo ser suplente, se le vio un día en tercera, otro en el short y también en la segunda. Su frase, que nos repitió varias veces a lo largo de la primera vuelta, fue un “siempre listo… siempre listo”.

“Es el resultado que me ha estado dando jugar día a día entregando todo, en una organización de mucho respeto”.

Gerónimo Gil, un ex Grandes Ligas que llegó hace un par de días como couch de banca de las fieras, le preguntó entre turnos. Y Hernández, coloquial y ameno, le contó detalladamente lo que vivió. Parecía un speach grabado. Porque le contó casi al detalle todo lo que ha pasado, incluido lo mucho que disfrutó en el Juego de Estrellas, pero, sobre todo, lo hizo con una emoción de alguien que de verdad amó lo que hizo.

“Pues jugué. Y pegué líneas, produje tres carreras”. Y ni se diga que se codeó con los grandes de la Liga Mexicana en una semana de estrellas muy intensa.

Y sí, evidentemente, tal vez ni él lo tenía planeado. Pero algo está más que claro: planeado o no, ha sido un gran año y lo vivido y gozado, lo recordará eternamente. “Usted sabe…”, nos dijo.

Hoy arranca la segunda mitad y Hernández espera estar en el line up titular. Los Leones tienen una complicada misión en esta etapa y “La Vieja” puede ser clave, ya sea jugando abriendo partido o estando listo para donde se le necesite, en el momento que sea. El y su “estoy listo”, pueden marcar la diferencia.— Gaspar Silveira