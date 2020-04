Apoyo a los tenistas

La ATP y la WTA gestionarán fondo para los afectados

Tanto la ATP como la WTA, los Grand Slams y la ITF se encuentran a punto de dar salida al Programa de Apoyo a Jugadores, para proveer “la necesaria asistencia a aquellos jugadores que estén sufriendo especialmente durante la crisis causada por el coronavirus”.

Así lo aseguró la ATP en un comunicado divulgado ayer en su página web, justo después de que el serbio Novak Djokovic comentara en un directo en Instagram que el comunicado estaba a punto de salir.

“Con esta iniciativa, que no he hecho solo yo, he recibido muchas cartas de agradecimiento de jugadores. Afortunadamente, he ganado dinero para vivir muchos años sin jugar al tenis, pero hay muchos jugadores que van a sufrir mucho”, dijo entonces Djokovic. “Esta iniciativa recaudará varios millones de dólares”, comentó sobre la cifra que puede rondar los cinco millones y medio de euros, aunque no quiso concretarla.

“Ante la incertidumbre generada sobre un regreso seguro del circuito profesional del tenis, los órganos internacionales de tenis confirman que mantienen activas conversaciones para crear un Programa de Apoyo a Jugadores”, dice la ATP.

“Estas conversaciones han tenido un buen progreso y los detalles se están finalizando para ofrecer un anuncio público a corto plazo. Se ha acordado que ATP y WTA administren este Programa de Apoyo a Jugadores y que, junto a ITF y los cuatro Grand Slam, harán una contribución significativa”, prosigue la nota.

“La seguridad y la salud de cuantos forman parte del tenis es una prioridad absoluta para los órganos rectores. La comunidad del tenis ha realizado un esfuerzo sin descanso para intentar frenar la propagación del virus”.

“Esto es aplicable a nuestros jugadores, que han enviado mensajes de esperanza a los aficionados de todo el mundo reiterando la importancia de permanecer en casa. También, mostrando de manera creativa diferentes maneras de seguir en forma y practicar nuestro deporte para estar preparados cuando sea posible volver a competir”, se añade.

“Sabemos que para nuestros jugadores, y para muchísima gente en todo el mundo, hay una necesidad de apoyo financiero en favor de aquellos que más lo precisen. Esperamos concretar y compartir más detalles del plan a su debido momento” finaliza el mensaje.

Se tardaron

El australiano Nick Kyrgios criticó a la ATP y dijo que su decisión se tenía que haber tomado mucho antes.

En un mensaje en Twitter, Kyrgios apuntó que los organismos del tenis mundial han dejado “en la sombra a todos los tenistas” de una manera “pobre”, y les pidió que se pongan las pilas.

