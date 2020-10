¡Aprender siempre!

Luis Borges Burgos, en una nueva faceta, y con deseos de seguir creciendo en la vida

¡Échaleee Vampiroooo!

Me cae que uno de los deportistas más populares del Yucatán reciente es Luis Borges. No voy a decir si el más porque puedo molestar a otros. Pero lo que a Luis Beltrán Borges Burgos tiene en un pedestal distinto al de otros atletas famosos de Yucatán, del pasado y del presente, es que nunca se encerró en el frasco del que, los que “sabemos todo”, no quieren salir.

Borges quiere aprender. Recuerdo que en una de sus anécdotas más importantes en los casi veinte años que llevo entrevistándolo hablaba de que él vendía refrescos en el Parque Kukulcán durante los juegos de los Leones y siempre decía: “algún día estaré allá abajo jugando como ellos”.

El chico de la cubeta lo soñó, maduró la idea y, sin titubearlo, se lanzó a la conquista de la meta, hasta convertirse en uno de los más brillantes peloteros de su generación. No hablemos sólo de los que juegan el campo corto. Borges se hizo beisbolista con un poco de todo lo que un jugador quiere tener: visión de campo, versatilidad (jugó short, segunda y tercera), ágil y fino de manos y un bateador consistente. Cierto, falto de poder como hoy en día los gerentes piden a los beisbolistas y los scouts así los buscan. Pero, por el palmarés que dejó asentado en los libros de estadísticas, a él no le hizo falta regar cuadrangulares.

Así la vida del “Vampiro”. Jugó 17 años en la Liga Mexicana de Verano y muchas campañas en la Mexicana del Pacífico, se retiró cuando se pensaba que le quedaban un par de años para rendir al nivel que estaba acostumbrado y se hizo instructor, firmado para el sistema de sucursales de los Piratas de Pittsburgh. De ello, nos cuenta en una amplia charla que presentamos completa en nuestro portal en internet, en las entregas semanales que Central 9 ofrece a sus lectores.

Cómo comenzó todo, cómo lo visualizó, la carrera profesional, los logros personales, la consolidación de la persona y las metas que ahora tiene, en su reciente nombramiento para formar parte del cuerpo técnico de los Saraperos de Saltillo. Luis no tiene una fórmula mágica o especial: “Quiero seguir aprendiendo porque esa es la clave del éxito en todo”. No niega sus intenciones de querer ser mánager, incluso de los Leones, el equipo de sus sueños. Y considera que la forma ideal para alcanzar eso es prepararse y estar listo. “Muchos se encierran en sí, creyendo saber todo. Pero ni los grandes jugadores terminan de aprender”. Siente la necesidad de poner en práctica una frase que aprendió estando con Pittsburgh: “El valor de la pregunta”. Y lo reitera: “Para crecer, tienes que preguntar, que no te dé miedo hacerlo. No lo sabes todo”.— Gaspar Silveirasilveriado