Aprendizaje, no fracaso

Revisión a fondo de los Venados tras el Guardianes

Por muchas razones puede hablarse y verse como una desafortunada temporada la vivida por los Venados FC en el Guardianes 2020 de la Liga de Expansión.

“A nadie le gustó, definitivamente. No era lo que esperábamos”, afirma el presidente del club yucateco, Rodolfo Rosas Cantillo, luego de que los astados fueron eliminados en la repesca el miércoles pasado por Atlético Morelia.

¿Qué plan hay por ahora?, se le preguntó al directivo yucateco.

“Vamos a esperar un reporte que nos enviará el director deportivo Luis Miguel Salvador. Se va a analizar muy a fondo porque hubo cosas que, definitivamente, no eran lo que esperábamos, no esperamos eso. Pero debemos actuar con mesura, no tomar decisiones ni hacer declaraciones que estén fuera de lugar, como sería ahora decir esto se hará, que cambiaremos esto o cambiaremos lo otro, o no se hará”.

Los Venados cerraron la temporada ubicándose en el lugar 11 de 16 participantes en la temporada, muy lejos de la expectativa en que fueron presentados antes del torneo de la pandemia. El Covid-19 y muchos nuevos asuntos relacionados a la competencia fueron perjudiciales para los equipos.

“Sin que suene a pretexto, hubo cosas en el reglamento a las que el equipo no se terminó de adaptar, como los extranjeros, los minutos para los jóvenes. Comenzamos tarde los entrenamientos, pero la realidad es que había que ganar partidos y no los ganamos”.

“Se armó un equipo muy competitivo. Balanceado. Pensamos que con eso podíamos alcanzar la liguilla”, afirmó, refiriéndose a la llegada de jugadores como el argentino-mexicano Neri Cardozo.

Rosas Cantillo se rehusó a hablar de movimientos en el cuerpo técnico, insistiendo en esperar el reporte y analizarlo. “Para nosotros el cuerpo técnico no tuvo la culpa, fueron muchas circunstancias”.

“Carlos Gutiérrez (el director técnico) tiene buenas referencias, es el técnico del actual campeón de la liga, hizo un trabajo importante para nosotros. Pero, insisto, no salieron bien las cosas. En este momento no puedo decir que está firme, ni que lo cambiaremos. Depende del resultado del análisis que presenten”.

¿No haber terminado entre los ocho primeros, al menos, y no pasar la repesca, no lo considera un fracaso?, preguntamos

“Más que fracaso, fue un gran aprendizaje. Armamos un equipo competitivo, muy cierto, que tuvo alta expectativa, y se pensó podría terminar arriba. Pero el equipo no jugó mal, solo que no se dieron los resultados. Hubo partidos en que se jugó bien y se debió ganar. Claro, hubo otros en que se jugó mal, se vieron decisiones que no fueron bien tomadas. Pero así es esto. Por eso considero que hablar de fracaso es complicado, lo veo como un aprendizaje”.

El equipo alcanzó apenas 17 unidades, de 45 posibles (sin contar los extras que pudieron sumar al ganar de visitante. ¿Pobre resultado, no?, insistimos.

“Evidentemente que sí. No se alcanzaron las metas”.

¿No tener la competencia abierta, como por ejemplo para pelear por ascenso, sabiendo que se jugaba sin presiones para algo grande, influyó para no ser exigentes en resultados?

“No lo vemos así. Nosotros teníamos en mente terminar el torneo con este cuerpo técnico. Sabíamos que este torneo lo jugábamos con expectativas grandes. Y aunque hubiera ascenso en disputa, si no se daban los resultados, hubiéramos seguido con el cuerpo técnico”.

Los Venados comenzaron a romper filas tras la eliminación en el Guardianes. El director técnico viajó ayer y regresará el martes a Mérida, y los jugadores probablemente harán lo mismo. Para muchos fueron ocho meses en Yucatán sin viajar a sus casas por los protocolos de la pandemia, en la gran mayoría de los casos.

¿El equipo sigue en el mismo proyecto?

“Claro. Vamos a seguir trabajando fuerte. De este torneo aprendimos muchas cosas. Ya anunciaremos la fecha en que se reanudarán los trabajos. En los próximos días se darán a conocer los detalles”.— Gaspar Silveira