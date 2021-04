Arbitraje irresponsable

El entrenador de los Venados FC no está contento

El técnico de los Venados FC no se guardó nada contra el arbitraje, que considera fue clave en la eliminación en la repesca de la Liga de Expansión, y arremetió contra el entrenador de los Cimarrones, calificando su actuación como lamentable.

Durante la charla con medios de comunicación, tras perder en pénaltis en el partido por un boleto a la liguilla, señaló como bueno el partido de los Venados, pero rápido se fue a otro tema: el arbitraje de Adrián Vielnas, quien anuló un gol a los ciervos en una jugada de falta sumamente polémica.

“Hay que decirlo, en un México tan lastimado, hay que hablar con la verdad, aunque también hay que decirlo a veces, a la Federación le incomoda: el árbitro nos anula un gol inexplicable, ya vi el vídeo. El jugador de ellos no se cae, no interviene en la jugada, no sabe ni qué marcó”, expresó el entrenador.

“Es muy triste porque termina una temporada para nosotros y seguramente al árbitro, como siempre, no le pasará nada. En la Federación dirán cualquier cosa. Es muy delicado. Insisto, hay personas que vivimos de esto trabajamos de esto, venimos todos los días con la ilusión de hacer algo, y el arbitraje… al final, con una sonrisa te dicen buen viaje y a tu casa”, señaló el técnico ciervo.

Los Venados saltaron a la cancha para el partido ante los Cimarrones con una alineación que a todos sorprendió: se quedaron en la banca Luis Madrigal y Lizandro Echeverría, dos de los refuerzos más comentados de los ciervos en la temporada, y ejes en el ataque. Entró al once titular el yucateco Saúl Ramirez.Gutiérrez Barriga justificó la decisión diciendo que “Saúl venía entrenando bien, pidiendo una oportunidad, callado, trabajando. Me parece que hizo un gran partido. Es algo que al club y la afición nos debe dejar tranquilos, hay un delantero pisando fuerte”.

Ramírez salió en la parte final, entrando Madrigal, quien marcó el primero de los tiros de pénaltis.

Sobre la definición, agregó que “el equipo me gustó, si bien no pudimos culminar ganando. Ellos fueron mejores al patear los pénaltis, es una instancia que está en el reglamento y tenía que definirse así”.

Critica al “Místico”

Felicitó a los jugadores de los Cimarrones por pasar, “no así para Gaby Pereira (el técnico Gabriel Pereyra). “Tiene conductas muy equivocadas, ofendiendo a jugadores de Venados. Es muy Lamentable que un técnico se meta con jugadores de otro equipo, parece que es de un nivel muy bajo, y Gaby lo hizo, no es lo correcto”.

Los Venados fueron eliminados en la repesca por segunda temporada seguida, tras calificar de panzazo en ambas ocasiones.

Al respecto, el entrenador dijo que “hoy no es momento de sacar conclusiones, nos sentaremos a platicar y ver qué sigue en adelante”. Ayer, contactado por el Diario, el presidente de los Venados, Rodolfo Rosas Cantillo, tuvo expresiones similares a las del entrenador.

“Vamos analizar la situación, muy prematuro dar opinión. Voy a tener junta con Luis Miguel (Salvador, el director deportivo)”, expresó.— Gaspar Silveira