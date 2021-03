Árbitro se orina en mitad del campo antes de un partido (vídeo)

El silbante Denis da Silva Ribeiro se orinó encima unos segundos antes de comenzar un partido de la Copa de Brasil.

BRASIL.— El árbitro Denis Da Silva Ribeiro se ha convertido en la noticia insólita, ya que al comienzo de un partido de la Copa brasileña entre el Boavista y el Goiás, se orinó.

El hecho fue captado por las cámaras de televisión pese a que el árbitro intentó actuar con normalidad para pasar desapercibido, más no lo consiguió y todos notaron lo sucedido al mirar su short.

