Argelia, sinodal del Tri en Europa

Confirman otro amistoso para esta fecha FIFA

Argelia, actual campeona de la Copa de África, será el segundo sinodal de México en su pequeña gira por Holanda, en donde primero se enfrentarán a los anfitriones en la Amsterdam Arena.

La Comisión de Selecciones Nacionales confirmó el partido, que se jugará el próximo martes 13 de octubre en el Cars Jeans Stadium de La Haya, que se encuentra solo a 64 kilómetros de la capital de los Países Bajos.

Argelia, selección con la que México no se mide desde hace 35 años, es la actual campeona africana y tiene varios jugadores importantes Riyad Mahrez (Manchester City), Ismael Bennacer (Milán) y Islam Slimani (Leicester City).

Molestia en el Tricolor

Las declaraciones de Miguel Herrera acerca de que en la selección mexicana “funden” a los jugadores no cayeron nada bien en la Comisión de Selecciones Nacionales.

Herrera se mostró molesto por la lesión de Guillermo Ochoa, quien sufrió una lesión muscular en el calentamiento previo al partido del domingo ante Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Herrera dijo que “lo de Memo es de Selección, por eso no quiero presentar jugadores a la Selección, claro que no. En estas fechas, que no son FIFA, no”.

En el Tricolor dijeron que esto no es cierto, señalando también que Ochoa también trabaja con un preparador físico alterno al que tiene en el América.

Ochoa estará fuera de cuatro a seis semanas, por lo que se perdería casi toda la recta final del torneo regular.

3 porteros viajarán a Holanda para los partidos ante los anfitriones y Argelia.