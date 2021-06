Argentina recibe hoy a Chile, en duro partido rumbo a Catar

La selección de Argentina de Lionel Messi buscará afianzarse en la vanguardia de las eliminatorias al mundial de Catar 2022 ante un Chile con nuevo timonel, pero sin uno de sus generales en la cancha, Arturo Vidal, por coronavirus.

El duelo, correspondiente a la séptima fecha de la clasificatoria, se jugará hoy jueves 3 de junio en el estadio Único Madre de Ciudades, situado en la provincia de Santiago del Estero, que albergará por primera vez en su historia un duelo oficial del seleccionado albiceleste.

Los locales, los argentinos, marchan invictos en la competencia con 10 unidades, dos menos que el líder Brasil.

Chile, por su parte, está en la sexta posición con seis puntos, citó AP.

Los partidos con Chile se han vuelto un clásico sudamericano desde la final de la Copa América 2015 que ganó la Roja, también vencedora un año después en la Copa América Centenario.

La última vez que se midieron fue por el tercer puesto de la edición 2019 en Brasil y se sacaron chispas.

Players and staffs of Chile have arrived in Argentina 🇦🇷🇨🇱 pic.twitter.com/aYmICEIbJI