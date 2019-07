Argentina se sube al podio en la Copa América

Messi ve la roja y acusa corrupción en Brasil 2019

Mucho aconteció en la victoria de Argentina por 2-1 ante Chile para quedarse ayer con el tercer lugar de la Copa América.

Lionel Messi fue expulsado tras verse en un altercado con el defensor Gary Medel, también expulsado.

Como gesto de protesta, Messi no acudió a la ceremonia en la que se repartieron las medallas.

“No fui a la premiación por todo un poco, nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. La falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa fue grande”, añadió. “Estábamos para más, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute y el fútbol se arruina”.

Messi dio por sentado que Brasil ganará la final: “La Copa está armada para que Brasil sea campeón”.

Al consultársele si temía ser suspendido, Messi dijo “que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla”.

Los goles argentinos fueron de Sergio Agüero y Paulo Dybala a los 12’ y 22’, respectivamente. Arturo Vidal descontó de penal a los 59’.