Aritz Aduriz se retira como futbolista profesional

SAN SEBASTÍAN.— El delantero español Aritz Aduriz informó este miércoles que tomó la decisión de terminar con su carrera como futbolista profesional a los 39 años de edad, debido a las consecuencias de su lesión en la cadera.

El atacante del Athletic Club publicó una carta en sus redes sociales y explicó que los doctores le recomendaron someterse a una cirugía y colocar una prótesis que lo ayude a llevar una vida “con la mayor normalidad posible”.

“Muchas veces he mencionado que el futbol te deja antes de que tú le abandones a él. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional”, redactó el oriundo de San Sebastián.