Armando González Bejarano, apafuegos interino del Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- Armando González Bejarano llegó de rebote a la dirección técnica de Cruz Azul.

Apadrinado por Jaime Ordiales, llegó a dirigir la Sub 20 cementera a la que llevó a las semifinales.

Ahora, ante la renunciar de Robert Dante Siboldi, fue el Plan "A" para tomar el cargo de forma interina y ahora quiere entregar buenas cuentas en la Concacaf, donde se enfrentará contra el LAFC.

"Es una situación difícil la que se nos presentó al terminar el torneo. Los muchachos estaban golpeados, pero son profesionales, han entrenado al máximo", declaró Ordiales

La oferta de dirigir al equipo, no se podía rechazar: "Me invitaron a dirigir en la Sub-20, llegamos a semifinales ahora me piden que dirija al equipo en este torneo. A esto nos dedicamos, en esto trabajamos…", señaló González.