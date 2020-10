Arozarena elogia a Mérida

El joven astro de Tampa destaca a Carlos Pérez y al “Sensei” Edwin Solís en su mejoría al bate

Randy Arozarena es el hombre del momento en el béisbol. Todo mundo habla del joven artillero de las Rayas de Tampa Bay.

En Yucatán, porque fue a donde llegó tras salir de Cuba, y salió lanzado para otros horizontes beisboleros. En la zona de la Costa del Pacífico, también, porque jugó en Navojoa y de allá salieron las famosas botas vaqueras que, usando unas similares en Tampa Bay, le dieron poder. Y en Estados Unidos, porque su encendido bate ayudó a las Rayas a dejar atrás a dos rivales camino a la Serie de Campeonato, eliminando recientemente a los Yanquis de Nueva York.

Pero si algo tiene el cubano es que adora Mérida y reconoce el trabajo hecho en estos lares, a pesar de todo lo que ha crecido en tan poco tiempo. Especialmente destaca el trabajo realizado por dos entrenadores yucatecos, Carlos Pérez Fernández y Edwin Solís Ballote. “Charlie” y el “Sensei”, como se les conoce de forma respectiva, fueron clave, como acepta el cañonero de las Rayas.

En una entrevista con una página de Facebook de Navojoa, Arozarena, cuya familia vive en Mérida, habló de tres puntos relevantes de la enseñanza en la pelota, de Estados Unidos, de su natal Cuba y de México, caso específico, Mérida.

“Aquí hay mucha tecnología, las computadoras, todo eso. En Cuba, ellos (los entrenadores) te quieren enseñar como jugaban. Entonces, los de México me han enseñado… me enseñan porque no me ponen a batear como ellos han bateado. Ven qué tengo y lo que me ven, me lo hacen ver, me lo transmiten, me corrigen más”.

Destacó que “en mi temporada libre trabajé con el profesor Carlos Pérez y el Sensei” y me dejaba llevar por ellos. Porque aunque soy jugador de Grades Ligas y muchos dicen ‘soy de Grandes Ligas y qué me vas a enseñar’, yo no soy así, me enfoqué en aprender lo que ellos me enseñaron mucho, y para hacer las cosas bien.

Arozarena llegó a México, entrando por Yucatán tras salir de Cuba. En el año 2017 jugó en la Liga Meridana con los Rockies de Caucel y también estuvo en varias ligas del interior del Estado, como parte de su proceso camino a las Grandes Ligas, donde debutó en 2019 con Cardenales de San Luis, antes de ser cambiado a las Rayas a inicios de este pesado año 2020.

En la postemporada suma tres jonrones y acumula porcentaje de bateo de .444.

En una charla ayer con el Diario, “Charlie” Pérez señala que Randy, en sus prácticas en Mérida, en el Parque Kukulcán, “me pedía que le lleve a alguien para que no se canse y se intercalara a la hora de batear”, y agrega que el pelotero cubano siempre se ha caracterizado por ser una persona trabajadora y disciplinada.

Las cargas de trabajo que tuvo al inicio fueron algo pesadas, pero las fueron rebajando poco a poco.

“Mucho se trabajó del medio para fuera, tratando de ir a la banda contraria, porque él es fuerte del medio para su lado, pegado. Sus batazos en el Kukulcán fueron por el izquierdo y eran batazos para la calle, arriba de los anuncios espectaculares”. Arozarena, agrega Pérez Fernández, “es un pelotero rápido de manos, que sabe trabajar, super humilde y obediente”.— Gaspar Silveira Malaver