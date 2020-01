"Arruinaron mi relación"; habla el hombre al que captaron en Kiss Cam

Durante la "Noche Amarilla", un tradicional evento que organiza el Barcelona de Guayaquil para presentar a su nueva plantilla de cara al nuevo torneo de Ecuador, sobresalió una supuesta infidelidad de dos aficionados que fueron captados por la "Kiss Cam".

La cámara captó el momento en el que un hombre besaba a una mujer, pero al darse cuenta que apareció en las pantallas del estadio, cambió su actitud y trató de evadir la situación.

De inmediato el vídeo se hizo viral, y los internautas no tardaron en encontrar las redes sociales de los involucrados. Se trata de Deyvi Andrade, a quien todos asumieron que estaba siendo infiel. Ahora fue él quien habló de su situación.

Deyvi habla de lo que pasó

A través de su perfil de Facebook, Deyvi señaló: “En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el vídeo no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un rose en nuestros labios, sólo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos, Dios no quiera y no les pase lo mismo. Soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el fin, digan lo que digan.”, señaló el ecuatoriano.

La publicación la realizó aunque al principio había parecido aceptar su infidelidad con lo siguiente. “Ya ni modo, definitivamente se acabó mi relación y solo me toca continuar, me arrepiento de lo que hice pero más perdón no puedo rogar, no volveré a fallar y sé que voy a encontrar a una persona que me ame y me acepté”, expresó

Deyvi fue el verdadero derrotado durante la Noche Amarilla.

