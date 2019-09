Arsenal abre Liga Europa con victoria en Frankfurt

MÉXICO.— El Arsenal, puso en marcha su campaña en la nueva edición con una buena nota, al vencer 3-0 como visitante al Eintracht Frankfurt.

Aunque el astro de Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang añadió un gol tardío, las jóvenes promesas Joe Willock y Bukayo Saka se destacaron por la visita al marcar sendos tantos antes de eso.

1⃣ goal

2⃣ assists



Also, the youngest Arsenal player to score in the Europa League. Bukayo Saka, take a bow son. pic.twitter.com/beytHsLohq