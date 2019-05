Arsenal no llevará a Mkhitaryan a final de Liga Europa

LONDRES (AP).— Henrikh Mkhitaryan no va a jugar para Arsenal en la final de la Liga Europa contra Chelsea, la semana próxima, debido a las tensiones políticas entre su Armenia natal y Azerbaiyán, que será la sede del partido.

Arsenal informó el martes que tomó la decisión luego de consultas con el mediocampista y su familia, y explorar “exhaustivamente” todas las opciones viables.

Mkhitaryan dijo en Instagram que había sido una “decisión difícil” no participar en el partido. “Debo admitir que me duele mucho perdérmelo”.

[…] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw