Arsenal se corona en la Copa FA con doblete de Aubameyang

LONDRES.— Pierre-Emerick Aubameyang ayudó al Arsenal a extender su récord a 14 títulos de la Copa FA, al marcar un doblete en la victoria de 2-1 sobre el Chelsea ante un estadio de Wembley con las tribunas vacías.

