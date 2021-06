Arturo Vidal no jugará con el América: el salario es el obstáculo

Santiago Baños puso fin a los rumores: Arturo Vidal no llegará al club América en este verano.

El dirigente azulcrema dio una entrevista al diario italiano Tuttosport, donde explicó que el alto salario del chileno es un impedimento para contratarlo.

Baños indicó que más allá de que el Inter de Milán esté dispuesto a dejar ir libre al "Rey Arturo", en Coapa no las finanzas no están como para pagar el alto salario de Vidal.

"No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada , pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", indicó de forma tajante el directivo las Águilas.

En el pasado mes de mayo, el "Rey Arturo" indicó en una entrevista que le gustaría en algún momento jugar con el club América, situación que no sucederá al menos en este verano, replicó mediotiempo.com.

“Cuando vuelva, me gustaría, sueño jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos. Ojalá algún día se me dé jugar en alguno”, apuntó el andino en entrevista con ESPN Chile.