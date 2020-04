Ascenso, trampolín que acaba

Rodrigo Prieto, de Venados, ve mal acabar con él

Rodrigo Prieto, delantero de los Venados FC Yucatán, conoce a la perfección la Liga de Ascenso, y señala que, así como para muchos chavos ha sido una categoría para foguearse, para veteranos como él ha significado “una segunda vida” y un medio para buscar revancha en la Primera División.

“Es cierto que la división ha tenido muchos problemas. Ha habido dueños de equipos que le sufren, porque no es negocio. A veces los patrocinios no son tan buenos, las televisoras y la misma prensa no le da tanta difusión, pero siempre ha tenido muy buen nivel deportivo”, afirmó Prieto, en una entrevista que le brindó al portal de ESPN.

“Muchos chavos llegan a esta división para foguearse, para agarrar más experiencia, más minutos de juego que, quizá, no pueden tener en Primera División. Y la gente grande, como en mi caso (37 años), tienes una oportunidad de seguir mostrándote, de seguir jugando, de tratar de lograr ese ansiado ascenso para volver a tener tu revancha”, dijo.

“Ha sido un trampolín para muchos jugadores, una segunda vida para otros tantos, un semillero”, recalcó Rodrigo Prieto desde su confinamiento en Mérida, por el coronavirus.

Reconoce el atacante mexicano que hay una gran diferencia entre Liga MX y Liga de Ascenso en cuanto a salarios, “en el dinero que se mueve, en difusión”, pero que ello no quita que en la categoría que va a desaparecer existan equipos que pueden cumplir con los requisitos, que tratan de hacer bien las cosas como en su momento les pasó a Necaxa y León, clubes que pasaron por la Liga de Ascenso, que sufrieron y ahora se mantienen como empresas sólidas en la Liga MX.

“Hay clubes de Ascenso que deben mejorar aspectos y pueden subir, que van en camino; pero en cada torneo se les ponían trabas para que no ascendieran, en lugar de echarles la mano. En la Liga Premier de Inglaterra, tienen el mismo contrato televisivo para todas las ligas y dan una ayuda para equipos de Segunda y de Tercera para crecer juntos. Y parece que en México solamente quieren el ‘club de Toby’, que algunos equipos estén bien acomodados y los demás que se rasquen como puedan”.

Prieto debutó en 2003 en la máxima categoría en el Morelia y como bien dice, su carrera “ha sido de subir y bajar” a lo largo de 17 años. Ha jugado más en Primera A o en Liga de Ascenso (en 13 clubes) que en la Liga MX. Sus equipos en Primera fueron: Morelia (dos torneos), Cruz Azul (un torneo) y Necaxa (un torneo).

“He tenido tres ascensos, con Puebla, Dorados y Necaxa y perdí otra final de ascenso con Neza. Ascender es algo diferente, algo que se siente para la afición, para la ciudad, algo que se sufre”, recalca al referirse a que durante cinco años no habrá ascenso ni descenso en el futbol mexicano, algo que “repercutirá en la Segunda División y en la Tercera.

