''Así de bien bateas la violencia'', responden a la quiniela de AMLO (vídeo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido aficionado al béisbol, espera ver una Serie Mundial entre los Astros de Houston -por la Liga Americana- y los Dodgers de Los Ángeles, representantes de la Nacional.

La mañana del lunes, el titular del Ejecutivo visitó un campo de la Ciudad de México para practicar. Y tras conectar varios batazos, dio su pronóstico, haciendo una explicación amplia sobre lo que espera y por qué lo espera.

"Yo también estoy en contra de eso, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente y la afición y merecen una oportunidad; además, tienen a un pitcher de Mazatlán, Sinaloa (José) Urquídy, quien me visitó en Palacio Nacional y deseo que le vaya muy bien y que ahora sí le den a él la pelota, porque hay ahí un 'caballo' al que siempre le daban la pelota para abrir y no tomaban en cuenta a nuestro paisano que tiene con qué".