Así fue como los Dodgers y los Astros protagonizaron un altercado (Vídeo)

HOUSTON.— Los Astros de Houston quieren voltear la página en cuanto a su escándalo de robo de señales. Pero los Dodgers de Los Ángeles tienen otras intenciones al respecto.

Las bancas se vaciaron durante el encuentro que los Dodgers ganaron 5-2 a los Astros. Fue el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde que se reveló que los Astros habían robado señales durante la temporada de 2017, en la que derrotaron a los Dodgers en la Serie Mundial.

Game 1 of Dodgers vs Astros clearing benches? I’m not surprised at all.



