Así fue el emotivo homenaje a Christian Eriksen en el Dinamarca-Bélgica

Jugadores e hinchadas se unen en sentido homenaje a Eriksen en el minuto diez.

COPENHAGUE.— Los jugadores de Dinamarca y Bélgica y las hinchadas de ambas selecciones se unieron en un emotivo homenaje dedicado a Christian Eriksen, estrella danesa que el pasado sábado 12 de junio sufrió un paro cardíaco sobre el césped del estadio Parken.

En el minuto 10 del partido que coincide con el número de Eriksen, la hinchada empezó a aplaudir. Como estaba acordado, Meunier echó la pelota fuera y los jugadores de ambos equipos se unieron en un aplauso que duró un minuto, mientras en las gradas se desplegaba una pancarta con el lema "Toda Dinamarca está contigo, Christian".

Antes del partido, los jugadores belgas habían entregado al capitán danés, Simon Kjær, una camiseta de la selección de Bélgica enmarcada y firmada con el número diez y el nombre de Eriksen, con la leyenda "God bedring" (Qué te mejores, en danés).

El marcador en ese momento era de 1-0 para Dinamarca, que se había adelantado en el minuto 2 con un gol de Poulsen.

Eriksen sufrió un desvanecimiento cuando iba a controlar un balón en la banda izquierda del ataque de Dinamarca en el partido contra Finlandia del grupo B de la Eurocopa.

La rápida asistencia médica en el propio césped permitió, tras un cuarto de hora en el que sufrió un paro cardíaco, estabilizarlo y posteriormente fue trasladado al Hospital del Reino de Copenhague, donde permanece ingresado.

