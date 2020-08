Con más de 2 mil aficionados se realizó el partido entre Chelsea y Brighton

"La nueva normalidad" en el futbol llegó a Inglaterra

INGLATERRA.— Durante el partido amistoso entre el Chelsea y Brighton en el que empataron (1-1), se pudo ver a alrededor de 2 mil 500 aficionados presentes en el estadio, eso sí respetando el distanciamiento social, pero sin barreras físicas en los rostros.

El gobierno británico aceptó que se realizará este duelo como una prueba piloto para realizar un juego de fútbol en "la nueva normalidad".

Y también para conocer cómo se podría organizar una vuelta controlada de los aficionados a los campos de la Premier League, que arranca su temporada 2020-21 el 12 de septiembre.

Para ingresar al estadio Falmer, ubicado en Brighton, al sur de Inglaterra, fue obligatorio tomarse la temperatura y el uso de cubrebocas, pero, ya en los asientos, los presentes se removieron las mascarillas.

A limited number of socially-distanced fans have been allowed in to watch Brighton and Chelsea's friendly 📸 pic.twitter.com/q9wp7uWy4i