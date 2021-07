Atletas demuestran qué tanto aguantan las camas de Tokio (vídeos)

Deportistas se han encargado de demostrar si las supuestas camas "antisexo" impedirán las relaciones sexuales entre atletas.

TOKIO.— Hace unos días se dio a conocer que los atletas que llegaron a Japón para los Juegos Olímpicos serían hospedados en habitaciones con camas de cartón reciclable, diseñadas para evitar que tuvieran relaciones sexuales, esto con la finalidad de evitar los contagios de coronavirus.

En varios vídeos que circulan en internet y redes sociales, se mostró que estos muebles fueron hechos para soportar únicamente el peso de una persona. Pero algunos deportistas, quienes ya descansan sobre estas camas especiales han demostrado qué tan frágiles son.

El mexicano Jorge Cárdenas decidió comprobar la resistencia de las camas en Tokio. A través de un vídeo que compartió en su cuenta de Tik Tok mostró qué tanto aguantan.

En la grabación se le puede ver cómo se lanza de una cama a otra sin que ésta se destruyera o termine rota debido al impacto generado por el salto. Tras este clip, el sinaloense comprobó que lo informado es falso, e incluso indicó que cada cama soporta al menos 200 kilogramos.

El mexicano no fue el único que decidió comprobar qué tan cierto es que las camas no podrían soportar el encuentro íntimo de dos atletas.

Mediante la publicación de una grabación, un deportista realizó un ejercicio similar al de Jorge Cárdenas, solo que éste en lugar de probar dos muebles, se dedicó únicamente a saltar sobre la cama el la que ha dormido desde su llegada a la capital de Japón.

Seguramente habéis leído que en los JJOO Tokio2020 las camas son 'antisexo'



Es FALSO❌ Al deportista que le queden fuerzas para otro asalto después de competir, que no se preocupe 😉



No penséis mal. Me refiero a saltar como en este vídeo.



Abro hilo 🧶 pic.twitter.com/xvIHODfXur