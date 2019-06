Atletas mexicanos denuncian reducción y atraso de becas de la Conade

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al menos tres atletas, inscritos en deportes olímpicos o paralímpicos, denunciaron en sus cuentas de redes sociales que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les redujo o retrasó sus becas.

“Estoy molesto y enojado. ¿Cómo es posible que en Conade, después de 2 meses que me debía de beca, solo me pague uno?

Uno de los primeros en manifestarse fue Christopher Tronco: “Estoy molesto y enojado. ¿Cómo es posible que en la CONADE, después de 2 meses que me debía de beca, solo me pague uno? Además, teniendo dos récords: uno mundial y uno americano, me hayan bajado la beca… 2/4 pic.twitter.com/UPIruM25H2