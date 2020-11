Audio de la amenaza de muerte al hombre que se fotografió con Maradona

Circulan varios audios en los que se habla sobre la amenazan de muerte al hombre que se tomó una foto con el cadáver de Maradona.

ARGENTINA.— Luego del gran enojo que desató las fotos de unos empleados de la funeraria quienes además de encargarse del embalsamiento de Maradona se tomaron fotos con el cádaver del astro del fútbol, la molestia en Argentino aumentó a tal grado, que ahora planean la muerte de uno de ellos.

El señalado es Diego Molina, quien luego de las críticas, la funeraria Pinier lo despidió, pero los fans argentinos desean obtenga un castigo mayor por haberle faltado al respeto a el "10".

Incluso su abogado, aseguró en un tuit que "no iba a descansar hasta que pague por semejante aberración".

Un audio de WhatsApp se ha filtrado en Twitter, en él se puede escuchar como uno de los empleados que se fotografiaron con el cuerpo de Maradona "tiene los días contados" pues un grupo al parecer de matones lo tiene en la mira.

En el material se escuchar a un hombre decir que "La 12" (un grupo delictivo al parecer) lo va a matar y sus días están contados por haberse fotografiado con el astro argentino: "Preso, multa y muerte", puntualiza el hombre.

Por su parte el empleado ha dicho a medios locales que lo han amenazado de muerte a él y a su familia, y asegura que la foto se la robaron, ya que él nunca la hubiera compartido.

“Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos [...]. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar [...]”, explicó.