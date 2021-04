Autobús del Real Madrid es apedreado; Liverpool se disculpa

El Liverpool condena el ataque al autobús del Real Madrid. Pese al mal momento el Madrid se impuso 3-1 en el partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final.

LIVERPOOL.— Una ventana del autobús del Real Madrid quedó destrozada durante el trayecto hacia el estadio Anfield para el partido contra Liverpool por la Liga de Campeones este miércoles 14 de abril.

El daño habría sido causado por un proyectil lanzado por un grupo de hinchas de Liverpool que se congregó cerca de la zona donde los autobuses de los equipos ingresan al estadio. El ingreso de público al estadio fue prohibido debido a las restricciones por el coronavirus.

Personal de seguridad y la policía procedieron a inspeccionar el autobús mientras se barría el cristal oscuro. Los ingleses aseguraron que trabajaran junto con la policía de Merseysida para saber qué ha ocurrido e identificar a los responsables".

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, reconoció que el Liverpool se disculpó por el recibimiento de sus aficionados, que apedrearon el autobús del conjunto madridista y rompieron una luna.

Por su parte, el Liverpool condenó el ataque previo al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones, mediante la emisión de un comunicado.

Proud of the performance from the team, but the result is always king. Now to give everything to be in it again next season #YNWA pic.twitter.com/vpOWuOVwNy