Aventureros yucatecos se encuentran en Málaga

Conocí a Daniel Coral hace varios años y sin darnos cuenta, compartimos además del amor al deporte, cosas como casi el mismo día de cumpleaños (él 4 y yo 5 de marzo), la misma carrera universitaria, los mismos profesores, la pista de atletismo cuando corríamos en el estadio Salvador Alvarado y ahora compartimos el mismo país.

Recibí su primer mensaje en mayo de 2018, cuando me contó sobre sus planes de venir a estudiar a España, pero fue hasta hace un mes cuando ese sueño se le hizo realidad.

Dani llegó a Málaga para hacer un semestre de la carrera de Derecho y por supuesto para seguir entrenando triatlón. Se trajo la bicicleta y ya rueda por los puertos y montes de Málaga, mientras entrena natación en las instalaciones de la UMA (Universidad de Málaga) y participa en carreras los fines de semana.

Para quienes han tenido la oportunidad de estar en Málaga, es una ciudad bellísima, con una gastronomía espectacular, con bastante mejor clima que en Madrid y bañada por el mar mediterráneo. Haciendo una comparación un poco atrevida y abismal, vivir en Madrid sería como hacerlo en Ciudad de México y vivir en Málaga sería un poco como vivir en Mérida.

Este fin de semana visité la ciudad del sur de España y aproveché para saludarlo e invitarlo a un partido de fútbol entre el Málaga CF y el Zaragoza. El equipo andaluz, descendido a segunda división desde la temporada pasada, conserva el ambiente y las instalaciones de la primera categoría española.

Me confesó que era la segunda vez que veía un partido en un estadio. La primera, fue en el “Iturralde” de los Venados, una vez que Pumas, equipo del que es aficionado, llegó a Yucatán para enfrentarse al cuadro astado.

En 90 minutos nos pusimos al día. Platicamos acerca de sus deseos por combinar sus dos grandes pasiones para poder en algún momento ejercer “derecho deportivo”, una rama hasta cierto punto desconocida en nuestro país y que en España ha tenido mucho auge en los últimos años.

Hablamos de la carrera de 10 kms, en la cual la semana pasada ganó primer lugar en Alhaurín de la Torre, de sus próximas competencias, al mismo tiempo que por el teléfono una niña yucateca, su primera alumna, le reportaba que había ganado una medalla de bronce en una competencia de triatlón.

Mientras veíamos el partido, recordamos que en ese mismo estadio, el mexicano Memo Ochoa defendió por dos años los colores del equipo local y por un instante pensé que ahora éramos nosotros, los que allá donde vayamos, defendemos los colores de Yucatán. Bien dicen que no se debe cruzar el océano si no se tiene el coraje de perder de vista la orilla, pero al menos yo, no la pierdo de vista nunca, para recibir a todos aquellos que como Daniel y como una servidora, algún día soñaron llegar muy lejos.

