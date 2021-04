"Azul oscuro", documental que revela otra cara del equipo de fútbol (vídeo)

Carlos Bátiz, cineasta que trabajó junto a Carlos Carrera para darle forma al documental "Azul oscuro", ventiló que algunos jugadores de Cruz Azul le aseguraron que sus familias sufrieron amenazas de muerte por la ausencia de títulos que acusa la institución desde 1997.

"Hay un jugador que nos dice: 'tú no sabes la vergüenza que nos da salir a la calle cuando perdemos, a mis hijos los han amenazado de muerte'".

"Sería bueno que la gente conociera el aspecto humano, realmente se contrapuntea con lo que hemos visto en la cancha", comentó a ESPN.

El futbolista añadió que alguno también reprochó que exista la idea de que se vendieron para perder juegos importantes, un rumor que estalló especialmente el torneo pasado después de que Pumas eliminara a la Máquina en una extraña Semifinal que acabó 4-4 global y que en el juego de ida acabó 4-0 a favor de los cementeros.

“Tú crees que yo tengo cara para llegar a ese lugar, en donde me he formado, donde siempre me han tratado bien, con la mancha de que supuestamente me vendí, es imposible”, agregó.