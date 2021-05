"Azul" y Cristian Castro reviven con el triunfo de La Máquina (vídeo)

Cristian Castro también resultó ganador en el esperado, ansiado triunfo del Cruz Azul para coronarse campeón de la Liga MX.

Cruz Azul es Campeón | Parodia "Azul" Cristian Castro https://t.co/cQOzsO1tha a través de @YouTube — casaxalapa de Colores (@casaxalapa) May 31, 2021

El intérprete, hijo de Verónica Castro, se volvió tendencia en la redes sociales gracias que uno de sus temas "Azul" se utilizó para celebra la novena estrella de La Máquina.

Todos los equipos del mundo cuando ganan un campeonato:



We are the champions - Queen



El Cruz Azul:



Azul - Cristian Castro



No necesito irle al Cruz Azul para saber quién tiene razón acá pic.twitter.com/BOnDMT2tvc — Brian (@BrianBasurto_) May 31, 2021

Comentarios y memes

Una cascada de comentarios cayeron como las lágrimas de alegría de miles de aficionados cementeros después de finalizar el partido contra el Santos, que terminó con un empate a un gol en el estadio Azteca.

Y en el Azteca ponen a canción de Cristian Castro 🎵 Azul 🎵



Ustedes realmente no valoran al fútbol mexicano. — Fernando Hidalgo ✍ (@FerHidalgo__) May 31, 2021

En el juego de ida, el equipo cruzazulino ganó 1-0 al equipo de Torreón, Coahuila, con lo que el marcador global le favoreció al Crz Azul.

De Queen a Cristian

Algunos cibernautas criticaron el hecho de que la canción "Azul" resonara en el festejo de los jugadores del Cruz Azul, y no por ejemplo "We are the champions", el mítico tema de la banda británica.

No sé si ustedes no sabían o no habían nacido pero por allá en el ya lejano 2001 cuando el Cruz Azul disputaba la Libertadores y llegó a la final cada que el equipo pasaba de ronda ponían en el Azteca "Azul" de Cristián Castro. Por eso el detalle hoy, muchachos. — ChristopherDollanganger (@christo_vongola) May 31, 2021

Sin embargo, y a pesar de los cientos de mensajes en las redes sociales, nada ni nadie les borró la sonrisa y alegría de los jugadores, cuerpo técnico y sobre todo a los denostadores fieles de los celestes.

¿Cristian Castro qué? A los del sonido ambiente del Estadio Azteca les faltó más visión para escogerle la música de fondo al momento cuando celebra su triunfo el Cruz Azul pic.twitter.com/F46uBR3NwV — Daniel Ramírez tan distante (a 2 metros mínimo) 😷 (@ordenauta) May 31, 2021

¿Y Luis Miguel?

También las redes fueron el vehículo de opiniones sobre el final de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" y la final del juego de campeonato de fútbol de la Liga MX.

No es causalidad que hoy sea el último capítulo de Luis Miguel y la canción Azul de Cristian Castro retumbe en el Azteca 😂... ay ese “Cristian Valdés” se hizo presente 🤣🤣🤣.... y de repente la canción se hace de las más populares en segundos 🟦🟦🟦 pic.twitter.com/rOTNEHRP92 — Sabrina Sharom (@SabrinaSharom) May 31, 2021

No faltaron las comparaciones y expresiones de la supuesta molestia de Luis Miguel Diego Boneta y todo el equipo de producción de la bioserie, porque el partido definitivo entre Cruz Azul y Santos, y la resurrección del tema "Azul" de Cristian Castro hicieron olvidar ese momento especial.

Imagínate llevar 23 años sin ser campeón y que cuando por fin lo logras, celebras con la canción “Azul” de Cristian Castro.



Perro oso. — Daniel C. E. (@DanielVP36) May 31, 2021

En la familia de jugadores

Las familias de los jugadores del Cruz Azul tampoco se olvidaron de la interpretación de Cristian Castro, como la esposa del "Cata" Díaz, que puso como música de fondo "Azul" en la emotiva celebración del hijo del futbolista chiapaneco.

Cuantos estuvimos como el hijo del Cata Domínguez? 🥺🔵🚂 pic.twitter.com/siatgcvDMm — REPÚBLICA AZUL Ⓜ (@RepublicaAzul) May 16, 2021

Maldiciones acaban

Los fantasmas de la "cruzazuleada" se alejaron del RAE, la maldición de 23 años, como dijo el Presidente , también acabó, y El "Azul" de Cristian Castro revivió y pintó el firmamento de los aficionados a La Máquina, que hoy, hoy por fin tienen motivos para celebrar.