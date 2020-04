Bajan el ritmo del deporte

Preocupación por la intensidad en la contingencia

La taekwondín mexicana María del Rosario Espinoza ha confesado lo que puede ocurrir a muchos deportistas de alto nivel en el país: ha bajado la intensidad de sus entrenamientos como consecuencia del Covid-19

La triple medallista olímpica señaló que “los ejercicios no son los mismos porque no tengo las herramientas (de un gimnasio completo), y las personas con las que practico no tienen una estatura parecida a los rivales que enfrento normalmente”. Aun así, trata de mantenerse activa.

La atleta de 32 años, laureada con una medalla de oro, otra de plata y una más de bronce en Juegos Olímpicos, además de triunfos en Campeonatos Mundiales.

“Estaba pasando por un buen momento cuando todo se detuvo. Es difícil para todos adaptarnos, pero habrá tiempo para realizar los ajustes necesarios. Una vez superada la crisis, lo mejor será seguir con la dinámica, buscar mis cuartos Juegos y aportar motivación al equipo”, declaró la atleta.

Precisamente es un tiempo para disfrutar de la familia, además de cuidar otros aspectos, principalmente la alimentación, para no subir de peso y mantener buena condición física, finaliza la deportista que sigue motivada para participar en Tokio.

