Bale y Keylor muestran la nueva camiseta del Real Madrid

Madrid (EFE).- El Real Madrid sorprendió en el lanzamiento de su nueva camiseta para la próxima temporada al incluir en la campaña al galés Gareth Bale y al portero costarricense Keylor Navas, jugadores cuyo futuro en el club está en el aire.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV