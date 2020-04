Balón de Oro, la historia de un galardón centralizado

MÉXICO (Notimex).- Los capítulos escritos a lo largo de la historia del futbol no podrían ser concebidos en la actualidad sin la entrega de títulos colectivos y reconocimientos individuales para glorificar a los grandes ganadores de este deporte, pero, sin duda alguna, el Balón de Oro se ha consolidado como el más codiciado por los jugadores.

Este prestigioso premio ha sido entregado ininterrumpidamente desde 1956, año en el que el entonces exfutbolista y director de la revista France Football, Gabriel Hanot, decidió crear un galardón que pudiera distinguir al mejor futbolista durante los 12 meses que se disputan las temporadas en Europa.

De hecho, únicamente los jugadores con nacionalidad europea e inscritos en alguna competencia profesional en este continente tenían la oportunidad de ganarlo, condición por la cual también se le conoció como el “Trofeo al futbolista europeo del año en el extranjero”.

El inglés Stanley Matthews, jugador del Blackpool FC, fue el primer ganador en la historia de este premio. Su elección fue decretada por un jurado conformado únicamente de 16 periodistas deportivos especializados, quienes representaban a alguna asociación de la UEFA.

El primer futbolista votado por cada periodista recibía cinco puntos, el segundo obtenía cuatro unidades y así sucesivamente. Además, en las tres primeras entregas, los jugadores no podían ser condecorados en años consecutivos, lo cual cambió en 1959 ante la amplia diferencia en el rendimiento del hispano-argentino Alfredo Di Stéfano sobre sus competidores.

En 1995 se daría, quizá, el cambio más importante en el haber del Balón de Oro, pues se determinó que también los futbolistas no europeos podrían ser tomados en cuenta, siempre y cuando representaran a un club europeo. Ya en 2007, los clubes de todo el mundo podían tener un ganador, aunque nunca ha pasado.

Ese mismo año, el liberiano George Weah escribió su nombre con letras doradas en la historia del balompié mundial y fue el primer atleta de un continente diferente que recibió este honor, lo cual abriría la brecha para distintos futbolistas que más adelante dominarían en el premio.

Después de la premiación de Weah se han entregado 24 Balones de Oro, de los cuales 13 han sido para el continente europeo y 11 para el sudamericano. Una cifra que puede derivar en la polémica de imaginarse a los futbolistas no europeos que pudieron ser reconocidos años atrás.

En esta línea, France Football dio a conocer, en 2015, a los jugadores que podrían haberse adueñado del galardón en vez de los elegidos en aquellos años. El mítico brasileño Pelé sería el máximo ganador con las siete ocasiones que no fue premiado (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970).

El argentino Diego Armando Maradona tendría dos reconocimientos (1986 y 1990), mientras Garrincha (1962), Mario Kempes (1978) y Romário (1994) también debieron tener los honores de haber sido escogidos como el mejor jugador en aquellos años en que brillaron con luz propia.

Fusión con FIFA

Entre 2010 y 2015 la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y France Football acordaron la fusión del Balón de Oro con el Jugador Mundial de la FIFA para entregar un solo premio: el FIFA Balón de Oro, en el cual, además de los periodistas, también pudieron votar directores técnicos de las selecciones nacionales, así como sus capitanes.

La fusión de los galardones apenas duró seis ediciones, cuatro para el argentino Lionel Messi y dos para el luso Cristiano Ronaldo, pues los desacuerdos entre la FIFA y France Football no se hicieron esperar. El Balón de Oro fue reestablecido, mientras el máximo rector del futbol decidió crear The Best, reconocimiento que reemplazaría al FIFA World Player.

A partir de 2016, los criterios de elección volvieron a su origen y la revista francesa le devolvió el poder a los periodistas para que fueran los únicos responsables de condecorar al ganador. En la última entrega, en 2019, fueron 211 los especialistas que emitieron su voto, con seis unidades a su primer escogido, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y sólo uno al quinto.

Actualmente, la categoría femenina también se premia con su propio Balón de Oro, entregado en la misma ceremonia de la masculina. También el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador menor de 21 años durante la temporada, y el Trofeo Yashin, al mejor guardameta, forman parte de los galardones entregados por France Football.

Las actuaciones individuales y colectivas, así como la carrera y talento del jugador son los criterios determinados para la consagración del futbolista, pero eso no ha impedido que la polémica se haya hecho presente en diversas de las entregas, hasta el punto de que se ha catalogado de “subjetiva” la elección del ganador.

