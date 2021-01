Baltimore rompe sequía

Los Santos ganan y se instalan en la ronda divisional

El estelar mariscal de campo Lamar Jackson finalmente aseguró su primera victoria en la postemporada luego de guiar a los Cuervos de Baltimore a un triunfo por 20-13 sobre los Titanes de Tennessee en la ronda de comodines de la NFL.

Jackson corrió para 136 yardas y anotó en una jugada de 48 yardas que fue parte de una carga 20-3 de Baltimore luego de haber estado abajo 10-0 al inicio del partido. El mariscal de campo cuervo también completó 17 de 24 intentos de pase para registrar 179 yardas.

Los Cuervos limitaron a la estrella Derrick Henry, el líder de la liga en acarreos, a apenas 40 yardas en 18 avances. Henry registró la quinta cantidad más alta de yardas por acarreo en una temporada regular con 2,027 yardas y anotó 17 touchdowns por tierra, pero ayer fue silenciado por Baltimore.

El esquinero de los Cuervos Marcus Peters interceptó el pase del mariscal de campo de los Titanes Ryan Tannehill hacia Kalif Raymond con 1:50 minutos por jugar, y los Cuervos agotaron el resto del reloj.

Luego de la intercepción de Peters, varios jugadores de los Cuervos pisotearon el logo de los Titanes en el medio campo, provocando una penalización de 15 yardas que no les inmutó. Los Titanes habían hecho lo mismo en Baltimore en la Semana 11.

“Finalmente terminamos”, dijo Jackson. “Finalmente terminamos”.

Los Cuervos (12-5) rompieron una racha de 21 partidos seguidos perdidos por la franquicia en la temporada regular y los playoffs tras ir perdiendo por 10 puntos en el marcador.

Pese a ser derribado cinco veces y lanzar una intercepción, James redondeó el sexto partido de 100 yardas en acarreos por un mariscal de campo en la postemporada, y emuló a Colin Kaepernick con dos.

“Nos mantuvimos enfocados. No nos arredramos. Nuestros entrenadores no se arredraron. Teníamos que anotar puntos”, dijo Jackson. “Lancé una intercepción, una intercepción tonta. No paramos de pelear”.

Especialmente la defensa: Henry tuvo su peor partido de esta temporada y los Titanes (11-6) acabaron con su cantidad más baja de puntos de la campaña.

“Nuestra defensa estaba harta del ruido”, dijo Jackson. “Hicieron lo que se supone saben hacer”.

Los Cuervos se medirán contra los Jefes de Kansas City o los Bills de Buffalo en la ronda divisional.

Duelo de leyendas

Drew Brees podrá festejar su cumpleaños 42 mientras se prepara para un duelo de playoffs contra un equipo encabezado por un mariscal de campo mayor que él.

Brees completó 28 de 39 pases para 265 yardas, conectando con Michael Thomas y Latavius Murray en jugadas de anotación, y los Santos de Nueva Orleans vencieron contundentemente 21-9 a los Osos de Chicago en un choque de la ronda de comodines de la Conferencia Nacional.

Alvin Kamara corrió para 99 yardas y agregó un acarreo de tres yardas de anotación en el cuarto periodo después de no participar en el último juego de la temporada regular y no haber entrenado esta semana debido a los protocolos de salud por Covid-19.

La victoria lleva a los Santos (13-4) y Brees, que el viernes cumplirá 42 años, a un enfrentamiento en la ronda divisional de la postemporada el próximo fin de semana en el Superdome con los Bucaneros de Tampa Bay y el mariscal de campo Tom Brady, de 43 años.

Los Osos (8-9) ofrecieron una aguerrida actuación defensiva que evitó que los Santos tomaran una ventaja superior a una anotación, hasta que la anotación de Murray en un avance de seis yardas puso el marcador 14-3 cerca del final del tercer cuarto.—AP